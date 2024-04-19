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Страны «Большой семёрки» пригрозили санкциями тем, кто сотрудничает с Россией

19 апреля 2024 15:32
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Страны «Большой семерки» полны решимости значительно усилить санкционное давление на Российскую Федерацию, а также на те страны, которые, как считают члены G7, помогают российским предприятиям обходить ограничения, передает ТАСС.

По итогам встречи формата G7 на острове Капри политики заявили о том, что санкционная блокада будет распространяться как на коммерческие организации и государства в целом, так и на физические лица, которые оказывают какую-либо помощь РФ, а в особенности оборонному комплексу страны.

# Международная политика

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