Страны «Большой семёрки» пригрозили санкциями тем, кто сотрудничает с Россией

Страны «Большой семерки» полны решимости значительно усилить санкционное давление на Российскую Федерацию, а также на те страны, которые, как считают члены G7, помогают российским предприятиям обходить ограничения, передает ТАСС.

По итогам встречи формата G7 на острове Капри политики заявили о том, что санкционная блокада будет распространяться как на коммерческие организации и государства в целом, так и на физические лица, которые оказывают какую-либо помощь РФ, а в особенности оборонному комплексу страны.