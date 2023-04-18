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Минобороны РФ: под контроль взяты ещё три квартала в Артёмовске

18 апреля 2023 13:58
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Штурмовые российские отряды освободили еще три квартала в Артемовске, информирует оборонное ведомство РФ.

В Министерстве обороны Российской Федерации отметили, что речь идет о территориях в северной, центральной и южной частях города, пишет РИА Новости. Штурмовым бригадам оказывали помощь подразделения Воздушно-десантных войск и военные Южной группировки войск. Поражение было нанесено украинским военным, которые выдвинулись для контрнаступления в районах Часова Яра и Константиновки в ДНР, сообщили в профильном ведомстве.

# Международная политика

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