Штурмовые российские отряды освободили еще три квартала в Артемовске, информирует оборонное ведомство РФ.

В Министерстве обороны Российской Федерации отметили, что речь идет о территориях в северной, центральной и южной частях города, пишет РИА Новости. Штурмовым бригадам оказывали помощь подразделения Воздушно-десантных войск и военные Южной группировки войск. Поражение было нанесено украинским военным, которые выдвинулись для контрнаступления в районах Часова Яра и Константиновки в ДНР, сообщили в профильном ведомстве.