Правительство Чехии призвало население затянуть пояса

Новости Чехии. Высокие цены заставляют чехов жить в режиме тотальной экономии. Как рассказали в управлении по регулированию энергетики республики, с начала года жители страны сократили потребление голубого топлива почти на 13,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще на 5 % – электроэнергии. Из-за введения антироссийских санкций стоимость энергоносителей в Чехии постоянно росла. Правительство было не в силах исправить ситуацию и призвало население затянуть пояса. Похоже, этот призыв был услышан. В результате в прошлом году потребление газа в стране оказалось самым низким за последние восемь лет.