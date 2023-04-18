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Правительство Чехии призвало население затянуть пояса

18 апреля 2023 13:48
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Новости Чехии. Высокие цены заставляют чехов жить в режиме тотальной экономии. Как рассказали в управлении по регулированию энергетики республики, с начала года жители страны сократили потребление голубого топлива почти на 13,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Чехии призвало население затянуть пояса-1

Еще на 5 % – электроэнергии. Из-за введения антироссийских санкций стоимость энергоносителей в Чехии постоянно росла. Правительство было не в силах исправить ситуацию и призвало население затянуть пояса. Похоже, этот призыв был услышан. В результате в прошлом году потребление газа в стране оказалось самым низким за последние восемь лет.

# Кризис в ЕС # Новости Чехии # Фотофакт

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