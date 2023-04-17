Newsweek: контрнаступательная операция ВСУ начнётся 30 апреля

Старт стратегической ударной операции со стороны Вооруженных сил Украины запланирован на 30 апреля 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

По информации издания, Запад активно готовит Украину к контрнаступлению. Это следует из засекреченных материалов Пентагона, которые в начале апреля были слиты. Киев в экстренном темпе получает дополнительные вооружения со стороны союзников.

Ранее американские и украинские представители власти неоднократно заявляли о скором старте наступательной операции ВСУ. Многие военные аналитики скептически оценивают силы Украины, отмечая, что одержать победу у нее шансов нет.