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Newsweek: контрнаступательная операция ВСУ начнётся 30 апреля

17 апреля 2023 10:11
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Старт стратегической ударной операции со стороны Вооруженных сил Украины запланирован на 30 апреля 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

По информации издания, Запад активно готовит Украину к контрнаступлению. Это следует из засекреченных материалов Пентагона, которые в начале апреля были слиты. Киев в экстренном темпе получает дополнительные вооружения со стороны союзников.

Ранее американские и украинские представители власти неоднократно заявляли о скором старте наступательной операции ВСУ. Многие военные аналитики скептически оценивают силы Украины, отмечая, что одержать победу у нее шансов нет.

# Международная политика

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