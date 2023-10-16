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Guardian: влияние Трампа на Конгресс США может оставить Украину без денег

16 октября 2023 10:27
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Влияние идеологии Дональда Трампа «Америка прежде всего» вызвало рост антиукраинских настроений в рядах республиканцев в палате представителей, что может негативно сказаться на Киеве. Об этом сообщает Guardian, пишет РИА Новости.

Большинство республиканцев скептически относятся к оказанию помощи Украине. Это мешает выбору нового спикера после отставки Кевина Маккарти. Украине нужна дополнительная помощь, и любая задержка может навредить ее военным операциям.

Палата представителей недавно приняла решение о снятии Маккарти с поста спикера, и Республиканская партия предложила кандидатуру Джима Джордана, сторонника Трампа, на пост председателя.

# Международная политика # Дональд Трамп

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