Лукашенко поздравил народного артиста РФ Бортко с 80-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил режиссера, народного артиста России Владимира Бортко с 80-летием. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем поздравлении лидер отметил вклад Бортко в развитие кинематографа и подчеркнул, что его фильмы стали важным явлением для зрителей разных поколений.

Лукашенко также выразил надежду, что творчество Бортко и впредь будет способствовать сохранению культурных традиций и укреплению связей между Беларусью и Россией. В заключение президент пожелал юбиляру крепкого здоровья, счастья и новых свершений.

Фото: president.gov.by