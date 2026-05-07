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Лукашенко поздравил народного артиста РФ Бортко с 80-летием

07 мая 2026 12:19
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Лукашенко поздравил народного артиста РФ Бортко с 80-летием-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил режиссера, народного артиста России Владимира Бортко с 80-летием. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем поздравлении лидер отметил вклад Бортко в развитие кинематографа и подчеркнул, что его фильмы стали важным явлением для зрителей разных поколений.

Лукашенко также выразил надежду, что творчество Бортко и впредь будет способствовать сохранению культурных традиций и укреплению связей между Беларусью и Россией. В заключение президент пожелал юбиляру крепкого здоровья, счастья и новых свершений.

Фото: president.gov.by

# Международная политика # Александр Лукашенко

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