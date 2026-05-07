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Депутаты Беларуси ратифицировали меморандум о трудовых кадрах из Пакистана

07 мая 2026 12:38
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Депутаты Беларуси ратифицировали меморандум о трудовых кадрах из Пакистана-0

Депутаты Палаты представителей ратифицировали меморандум между Беларусью и Пакистаном о сотрудничестве в сфере труда и занятости. Об этом пишет БЕЛТА.

Как сообщила член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Галина Беляева, документ позволит наладить прямое взаимодействие профильных ведомств, ускорить обмен информацией о вакансиях и законодательстве, а также упростить поиск квалифицированных специалистов.

По словам депутата, в Беларуси сейчас открыто около 140 тысяч вакансий, большинство из которых связано с рабочими профессиями. Граждане Пакистана уже работают в строительстве, торговле и сфере общественного питания. Ожидается, что соглашение сделает трудоустройство более прозрачным и организованным.

Фото: pixabay

# Международная политика

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