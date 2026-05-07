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ГТК: На всех КПП с ЕС действует система электронной очереди

07 мая 2026 13:39
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ГТК: На всех КПП с ЕС действует система электронной очереди-0

Во всех белорусских пунктах пропуска на границе с Евросоюзом действует система электронной очереди. Об этом сообщил глава ГТК Владимир Орловский.

С начала 2026 года для легковых автомобилей заработала система удаленной регистрации, которой уже активно пользуются водители. Более половины пользователей оформляют очередь онлайн и приезжают к границе после получения уведомления.

Также появился платный сервис бронирования проезда без ожидания, особенно востребованный в пункте пропуска Брест. Рядом с ним открыли обновленную зону ожидания с парковкой, зарядками для электромобилей, зонами отдыха и электронными табло.

Фото: pixabay

# общество

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