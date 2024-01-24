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Турция проголосовала за вступление Швеции в НАТО

24 января 2024 06:59
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23 января парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО, пишет РИА Новости.

Из 346 депутатов 287 отдали голоса за ратификацию членства Швеции в НАТО, против проголосовали 55. Еще 4 депутата предпочли воздержаться. Когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подпишет указ, решение Великого национального собрания вступит в силу.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на свое странице в соцсети X высказался в поддержку данного решение Турции, написав «мы приветствуем голосование в турецком парламенте с одобрением заявки Швеции на вступление в НАТО. Это было важным приоритетом для президента США».

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

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