Сельхозпрофсоюз Франции: акции протеста будут продолжаться столько, сколько потребуется

Во Франции достижения трудящихся не ценят. И это становится поводом для очередных протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры вновь митингуют на улицах разных городов. Вместо поддержки аграрному сектору правительство только усугубляет его и без того бедственное положение. В частности, повышает налоги на топливо. На фоне конкуренции со стороны дешевого импорта это фактически означает безработицу и, как следствие, банкротство фермеров.