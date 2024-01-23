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Сельхозпрофсоюз Франции: акции протеста будут продолжаться столько, сколько потребуется

23 января 2024 19:50
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Во Франции достижения трудящихся не ценят. И это становится поводом для очередных протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельхозпрофсоюз Франции: акции протеста будут продолжаться столько, сколько потребуется-1

Фермеры вновь митингуют на улицах разных городов. Вместо поддержки аграрному сектору правительство только усугубляет его и без того бедственное положение. В частности, повышает налоги на топливо. На фоне конкуренции со стороны дешевого импорта это фактически означает безработицу и, как следствие, банкротство фермеров.

Сельхозпрофсоюз Франции: акции протеста будут продолжаться столько, сколько потребуется-4

Административные здания по всей Франции превращаются в мусорные баки. Фермеры вываливают отходы, покрышки и навоз. Накануне они блокировали автомагистрали, засыпав их щебнем и землей. Крупнейший сельхозпрофсоюз в стране объявил, что акции будут продолжаться столько, сколько потребуется.

# Акции протеста # Новости Франции

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