Сельхозпрофсоюз Франции: акции протеста будут продолжаться столько, сколько потребуется

Во Франции достижения трудящихся не ценят. И это становится поводом для очередных протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Франции достижения трудящихся не ценят. И это становится поводом для очередных протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фермеры вновь митингуют на улицах разных городов. Вместо поддержки аграрному сектору правительство только усугубляет его и без того бедственное положение. В частности, повышает налоги на топливо. На фоне конкуренции со стороны дешевого импорта это фактически означает безработицу и, как следствие, банкротство фермеров.
Административные здания по всей Франции превращаются в мусорные баки. Фермеры вываливают отходы, покрышки и навоз. Накануне они блокировали автомагистрали, засыпав их щебнем и землей. Крупнейший сельхозпрофсоюз в стране объявил, что акции будут продолжаться столько, сколько потребуется.