В Германии машинисты анонсировали самую масштабную забастовку в истории страны

Они требуют сократить еженедельное рабочее время с полной компенсацией заработной платы. Кроме того, рассчитывают сотрудники и на повышение оплаты труда на 555 евро в месяц, и на выплаты премий, которые будут компенсировать инфляцию. Впрочем, власти едва ли согласны с требованиями протестующих. Несмотря на уведомление о предстоящей стачке, решить вопрос за столом переговоров политики не пытались.