В Германии машинисты анонсировали самую масштабную забастовку в истории страны

В Германии самую масштабную забастовку в истории страны анонсировали машинисты. Уже завтра, 24 января, железнодорожное сообщение будет парализовано, предупреждают активисты.
В Германии самую масштабную забастовку в истории страны анонсировали машинисты. Уже завтра, 24 января, железнодорожное сообщение будет парализовано, предупреждают активисты.
Они требуют сократить еженедельное рабочее время с полной компенсацией заработной платы. Кроме того, рассчитывают сотрудники и на повышение оплаты труда на 555 евро в месяц, и на выплаты премий, которые будут компенсировать инфляцию. Впрочем, власти едва ли согласны с требованиями протестующих. Несмотря на уведомление о предстоящей стачке, решить вопрос за столом переговоров политики не пытались.
Не утихают в стране и протесты с требованием запретить партию «Альтернатива для Германии». Участники демонстраций называют ее экстремистской и обвиняют власти в игнорировании проблемы. Долгое время в правительстве смотрели «как поднимает голову фашизм», говорят протестующие, которые требуют запретить деятельность АдГ.