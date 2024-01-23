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В Германии машинисты анонсировали самую масштабную забастовку в истории страны

23 января 2024 20:17
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В Германии самую масштабную забастовку в истории страны анонсировали машинисты. Уже завтра, 24 января, железнодорожное сообщение будет парализовано, предупреждают активисты.

В Германии машинисты анонсировали самую масштабную забастовку в истории страны-1

Они требуют сократить еженедельное рабочее время с полной компенсацией заработной платы. Кроме того, рассчитывают сотрудники и на повышение оплаты труда на 555 евро в месяц, и на выплаты премий, которые будут компенсировать инфляцию. Впрочем, власти едва ли согласны с требованиями протестующих. Несмотря на уведомление о предстоящей стачке, решить вопрос за столом переговоров политики не пытались.

В Германии машинисты анонсировали самую масштабную забастовку в истории страны-4

Не утихают в стране и протесты с требованием запретить партию «Альтернатива для Германии». Участники демонстраций называют ее экстремистской и обвиняют власти в игнорировании проблемы. Долгое время в правительстве смотрели «как поднимает голову фашизм», говорят протестующие, которые требуют запретить деятельность АдГ.

# Забастовка

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