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Грузинские птицефабрики закрываются одна за другой – местное мясо курицы стало дороже импортного

03 октября 2023 07:09
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Новости Грузии. В Грузии растут цены на мясо курицы. При этом импортная продукция дешевле производимой в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузинские птицефабрики закрываются одна за другой – местное мясо курицы стало дороже импортного-1

Сейчас стоимость килограмма местной птицы составляет от трех до пяти с половиной долларов. В то время как импортное мясо намного дешевле. Такая же ситуация с куриными яйцами. Недовольны не только потребители, но и производители. Не выдерживая конкуренции с зарубежной продукцией, местные птицефабрики закрываются одна за другой.

# Экономический кризис # Новости Грузии # Фотофакт

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