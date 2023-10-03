Грузинские птицефабрики закрываются одна за другой – местное мясо курицы стало дороже импортного

Новости Грузии. В Грузии растут цены на мясо курицы. При этом импортная продукция дешевле производимой в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас стоимость килограмма местной птицы составляет от трех до пяти с половиной долларов. В то время как импортное мясо намного дешевле. Такая же ситуация с куриными яйцами. Недовольны не только потребители, но и производители. Не выдерживая конкуренции с зарубежной продукцией, местные птицефабрики закрываются одна за другой.