20 человек задержали в Турции по подозрению в причастности к недавнему теракту в Анкаре

По сообщениям властей, все люди связаны с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции признана террористической. Ранее именно эта организация взяла на себя ответственность за теракт. Напомним, двое мужчин на автомобиле подъехали к зданию МВД в центре Анкары. После чего один из них подорвал себя. Второй был нейтрализован. А сам теракт случился в день возобновления работы турецкого парламента, который находился в нескольких сотнях метров от взрывов.