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20 человек задержали в Турции по подозрению в причастности к недавнему теракту в Анкаре

02 октября 2023 19:22
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Новости Турции. Силы безопасности Турции задержали 20 человек по подозрению в причастности к недавнему теракту в центре Анкары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 человек задержали в Турции по подозрению в причастности к недавнему теракту в Анкаре-1

По сообщениям властей, все люди связаны с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции признана террористической. Ранее именно эта организация взяла на себя ответственность за теракт. Напомним, двое мужчин на автомобиле подъехали к зданию МВД в центре Анкары. После чего один из них подорвал себя. Второй был нейтрализован. А сам теракт случился в день возобновления работы турецкого парламента, который находился в нескольких сотнях метров от взрывов.

# Теракт # Новости Турции # Фотофакт

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