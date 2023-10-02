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Американские СМИ опубликовали шокирующую статистику медпомощи детям

02 октября 2023 18:57
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Новости США. Шокирующую статистику опубликовали американские СМИ. Согласно данным журналистов, в Штатах сотни детей ежегодно умирают из-за плохой подготовленности приемных отделений. Еще столько же малышей получают серьезные увечья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские СМИ опубликовали шокирующую статистику медпомощи детям-1

Так, всего лишь 14 % приемных отделений имеют сертификат, позволяющий оказывать качественную помощь несовершеннолетним. А большинство врачей неотложной помощи не обладают достаточным опытом для работы с детьми. Например, одна из частых ошибок – дозирование лекарств. Медработники часто дают детям препараты сверх нормы, потому что расчет идет на взрослого человека. А самое печальное, что даже после публикации такой статистки регулирующие органы и сами больницы мало что сделали для решения проблемы.

# США # Новости США # Фотофакт

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