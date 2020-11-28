Президент Ирана обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде  

Новости Ирана. В Иране объявлен 40-дневный траур после убийства известного физика Мохсена Фахризаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он занимался ядерной программой.

Тысячи людей требуют отомстить за гибель ученого. ООН призывает власти Исламской Республики к сдержанности. 27 ноября машину физика пытались сначала подорвать, а после открыли по ней огонь. От полученных ранений он скончался.

Президент Ирана в заявлении, переданном по государственному телевидению, обвинил в убийстве ученого Израиль. В свою очередь офис премьер-министра Израиля отказывается комментировать информацию о покушении.