Президент Ирана обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде  

Новости Ирана. В Иране объявлен 40-дневный траур после убийства известного физика Мохсена Фахризаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он занимался ядерной программой.
Новости Ирана. В Иране объявлен 40-дневный траур после убийства известного физика Мохсена Фахризаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он занимался ядерной программой.
Тысячи людей требуют отомстить за гибель ученого. ООН призывает власти Исламской Республики к сдержанности. 27 ноября машину физика пытались сначала подорвать, а после открыли по ней огонь. От полученных ранений он скончался.
Президент Ирана в заявлении, переданном по государственному телевидению, обвинил в убийстве ученого Израиль. В свою очередь офис премьер-министра Израиля отказывается комментировать информацию о покушении.
Напомним, в период с 2010 по 2012 годы были убиты четверо иранских ядерных экспертов. Тегеран также обвинял в их гибели Израиль, но доказательств так и не нашли.