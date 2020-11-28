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Президент Ирана обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде  

28 ноября 2020 14:25
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Новости Ирана. В Иране объявлен 40-дневный траур после убийства известного физика Мохсена Фахризаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он занимался ядерной программой.

Президент Ирана обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде  -1

Тысячи людей требуют отомстить за гибель ученого. ООН призывает власти Исламской Республики к сдержанности. 27 ноября машину физика пытались сначала подорвать, а после открыли по ней огонь. От полученных ранений он скончался.

Президент Ирана обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде  -4

Президент Ирана в заявлении, переданном по государственному телевидению, обвинил в убийстве ученого Израиль. В свою очередь офис премьер-министра Израиля отказывается комментировать информацию о покушении.

Президент Ирана обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде  -7

Напомним, в период с 2010 по 2012 годы были убиты четверо иранских ядерных экспертов. Тегеран также обвинял в их гибели Израиль, но доказательств так и не нашли.

# Убийство # Мохсен Фахризаде # Хасан Рухани # Фотофакт

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