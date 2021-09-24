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Группа альпинистов состояла из любителей. Пять человек погибли во время восхождения на Эльбрус в России

24 сентября 2021 09:26
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Новости России. Пять человек погибли во время восхождения на Эльбрус в России. На высоте 5 400 метров 14 альпинистов удалось спасти. Многие из них получили серьезные травмы и обморожения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Группа альпинистов состояла из любителей. Пять человек погибли во время восхождения на Эльбрус в России -1

В горах резко похолодало и поднялся сильный ветер. Люди были не подготовлены к таким условиям.  

Группа альпинистов состояла из любителей. Пять человек погибли во время восхождения на Эльбрус в России -4

Группа состояла в основном из любителей, не имеющих альпинистского опыта. Проблемы у них начались еще в начале восхождения.  

Группа альпинистов состояла из любителей. Пять человек погибли во время восхождения на Эльбрус в России -7

Некоторым стало плохо, один мужчина сломал ногу. Гидам пришлось разделить группу, чтобы те, кто не мог спускаться, не задерживали остальных.

Группа альпинистов состояла из любителей. Пять человек погибли во время восхождения на Эльбрус в России -10

Операция по поиску и спасению людей продолжалась более семи часов. 

Группа альпинистов состояла из любителей. Пять человек погибли во время восхождения на Эльбрус в России -13

Эльбрус – самая высокая горная вершина России, ее высота составляет 5 642 метра.  

# Альпинизм # Фотофакт

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