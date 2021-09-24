Группа альпинистов состояла из любителей. Пять человек погибли во время восхождения на Эльбрус в России

Новости России. Пять человек погибли во время восхождения на Эльбрус в России. На высоте 5 400 метров 14 альпинистов удалось спасти. Многие из них получили серьезные травмы и обморожения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В горах резко похолодало и поднялся сильный ветер. Люди были не подготовлены к таким условиям.

Группа состояла в основном из любителей, не имеющих альпинистского опыта. Проблемы у них начались еще в начале восхождения.

Некоторым стало плохо, один мужчина сломал ногу. Гидам пришлось разделить группу, чтобы те, кто не мог спускаться, не задерживали остальных.

Операция по поиску и спасению людей продолжалась более семи часов.