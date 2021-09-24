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Услуга платная. В Риме появилось специальное «место для объятий»

24 сентября 2021 06:38
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Новости Италии. В Риме появилось место, где можно восстановиться после пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпоха карантина и коронавирусных ограничений привела к тому, что многие итальянцы, стали бояться пожимать руки и опасаются обнимать даже самых близких людей.

Услуга платная. В Риме появилось специальное «место для объятий»-1

А потребность в этом пандемия убить не смогла. Поэтому в Риме появилось «место для объятий». Там готовы принять всех желающих. Их возьмут за руку, дружески похлопают по плечу, обнимут, и, если необходимо, внимательно выслушают. Правда, не бесплатно. Сеансы длятся от 30 минут до часа, и их стоимость начинается от 60 евро.

Услуга платная. В Риме появилось специальное «место для объятий»-4

Но спрос на эту услугу растет. Многие уже стали приходить сюда регулярно. Похоже, теперь это редкость – найти в Риме место, где можно обрести душевный покой. Италия стала первой из европейских стран, пострадавшей от коронавируса. Не удивительно, что такой бизнес появился именно здесь.

# Коронавирус # Фотофакт

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