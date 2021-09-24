Услуга платная. В Риме появилось специальное «место для объятий»

Новости Италии. В Риме появилось место, где можно восстановиться после пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпоха карантина и коронавирусных ограничений привела к тому, что многие итальянцы, стали бояться пожимать руки и опасаются обнимать даже самых близких людей.

А потребность в этом пандемия убить не смогла. Поэтому в Риме появилось «место для объятий». Там готовы принять всех желающих. Их возьмут за руку, дружески похлопают по плечу, обнимут, и, если необходимо, внимательно выслушают. Правда, не бесплатно. Сеансы длятся от 30 минут до часа, и их стоимость начинается от 60 евро.