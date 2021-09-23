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Польша купит у Турции 24 ударных беспилотника, чтобы укрепить восточные границы НАТО

23 сентября 2021 18:26
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Польша разместит на границе с Беларусью 250 новейших танков. Чтобы защититься от восточного соседа, то есть нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польша купит у Турции 24 ударных беспилотника, чтобы укрепить восточные границы НАТО-1

Ольга Шерснева, СТВ:
На эту благородную цель бронетехнику последнего поколения согласились дать США. И уже в 2022 году. Но не бесплатно, конечно. Эта боевая мощь хорошо ударит по бюджету Польши. Надо будет отдать 23 миллиарда долларов. Тут, как говорится, дружба – дружбой, а денежки врозь. Но, по мнению Варшавы, усиленная броня, новейшая электроника и вспомогательная силовая установка стоят того.  

Польша купит у Турции 24 ударных беспилотника, чтобы укрепить восточные границы НАТО-4

Но это не все. Польша купит у Турции 24 ударных беспилотника, которые, по мнению министра обороны, улучшат потенциал польской армии и позволят укрепить восточные границы НАТО. Для ощущения полной безопасности в Познани построят военную базу для размещения американских солдат.  

Польша купит у Турции 24 ударных беспилотника, чтобы укрепить восточные границы НАТО-7

В Польше уже находятся до 5 000 американских военных.

# Вооруженные силы # Ольга Шерснёва # Мариуш Блащак # Фотофакт

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