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ООН критикует санкции Зеленского против оппозиционных СМИ

23 сентября 2021 18:32
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ООН раскритиковала Украину за санкции против оппозиционных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ООН критикует санкции Зеленского против оппозиционных СМИ-1

Как заявила 23 сентября глава мониторинговой миссии организации по правам человека в стране Матильда Богнер, цитата: «Эти решения не отвечают международным стандартам в области права на свободу выражения взглядов, поскольку они не были приняты независимыми органами власти и не смогли доказать пропорциональность этих ограничений».  

ООН критикует санкции Зеленского против оппозиционных СМИ-4

Пора пояснить о чем, собственно, речь. В феврале президент Украины ввел против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK пятилетние санкции, включающие в себя блокировку этих каналов. Попросту говоря, он их закрыл.  

ООН критикует санкции Зеленского против оппозиционных СМИ-7

В ответ журналисты этих изданий написали коллективное письмо в ООН и другие организации, где описали свое видение ситуации со свободой слова в Украине.  

ООН критикует санкции Зеленского против оппозиционных СМИ-10

И вот, Организация Объединенных Наций ответила. И этот ответ явно не понравится украинским властям.  

# ООН # Матильда Богнер # Владимир Зеленский # Фотофакт

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