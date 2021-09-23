ООН критикует санкции Зеленского против оппозиционных СМИ

ООН раскритиковала Украину за санкции против оппозиционных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявила 23 сентября глава мониторинговой миссии организации по правам человека в стране Матильда Богнер, цитата: «Эти решения не отвечают международным стандартам в области права на свободу выражения взглядов, поскольку они не были приняты независимыми органами власти и не смогли доказать пропорциональность этих ограничений».

Пора пояснить о чем, собственно, речь. В феврале президент Украины ввел против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK пятилетние санкции, включающие в себя блокировку этих каналов. Попросту говоря, он их закрыл.

В ответ журналисты этих изданий написали коллективное письмо в ООН и другие организации, где описали свое видение ситуации со свободой слова в Украине.