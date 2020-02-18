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Зоран Миланович вступил в должность президента Хорватии

18 февраля 2020 14:10
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Новости Хорватии. В Хорватии новый президент. Зоран Миланович официально вступил в должность главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зоран Миланович вступил в должность президента Хорватии-1

Он принёс присягу в Загребе в присутствии экс-лидера страны, премьер-министра, а также других высокопоставленных лиц. Напомним, Зоран Миланович одержал победу во втором туре выборов, который состоялся 5 января.

Зоран Миланович вступил в должность президента Хорватии-4

Кандидат оппозиционной социал-демократической партии набрал 52,7% голосов, обойдя на 5,4% Колинду Грабар-Китарович, которая занимала пост президента Хорватии с 2015 года. 

# Президентские выборы # Зоран Миланович # Фотофакт

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