Зоран Миланович вступил в должность президента Хорватии

Новости Хорватии. В Хорватии новый президент. Зоран Миланович официально вступил в должность главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он принёс присягу в Загребе в присутствии экс-лидера страны, премьер-министра, а также других высокопоставленных лиц. Напомним, Зоран Миланович одержал победу во втором туре выборов, который состоялся 5 января.