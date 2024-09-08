MWM: истребители F-35 в Финляндии представляют угрозу для РФ

Размещение истребителей F-35 на территории Финляндии – это угроза безопасности РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Military Watch Magazine.

Автор статьи пишет, что размещение самолетов в Финляндии является серьезной угрозой для безопасности Российской Федерации. Один истребитель F-35, который оснащен ядерной бомбой B61–13, может стать причиной смерти сотни тысяч жителей Москвы.