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MWM: истребители F-35 в Финляндии представляют угрозу для РФ

08 сентября 2024 11:21
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Размещение истребителей F-35 на территории Финляндии – это угроза безопасности РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Military Watch Magazine.

Автор статьи пишет, что размещение самолетов в Финляндии является серьезной угрозой для безопасности Российской Федерации. Один истребитель F-35, который оснащен ядерной бомбой B61–13, может стать причиной смерти сотни тысяч жителей Москвы.

# Международная политика

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