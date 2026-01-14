Возрождаем древние обряды колядования – в Старобине провели «Щедрец»

А в Солигорском районе возрождают древние обряды. Так, в Старобине провели костюмированный обычай «Щедрец». Сейчас проходит традиционная неделя колядования. Напомним, праздник отмечают с 6 по 19 января – до Крещения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Есть своя традиция: щедрование – так называют ритуал обхода домов с исполнением песен-пожеланий. Наш корреспондент Анна Куртасова присоединилась к народным гуляниям.

В городском поселке Старобин Солигорского района сегодня шумно и весело. На улицы вышли колядовщики. Такой праздничный десант ожидают в каждом доме.

Галина Леонович, руководитель народного вокального ансамбля «Веселый балаган» Старобинского горпоселкового дома культуры:

Наш дом культуры каждый год готовится к этому празднику. Мы уже наряженные выходим, идем по тем домам, в которых нас люди ждут. Хочется дарить людям радость, добро, тепло. У колядовшиков даже свой дресс-код. В гардеробе разные костюмы, все согласно сценарию. Есть конь, медведь, «дед» и «баба». Главный герой традиционно – коза, ее образ всегда яркий. Это символ природы, плодородия и достатка в доме.