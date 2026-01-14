Возрождаем древние обряды колядования – в Старобине провели «Щедрец»
А в Солигорском районе возрождают древние обряды. Так, в Старобине провели костюмированный обычай «Щедрец». Сейчас проходит традиционная неделя колядования. Напомним, праздник отмечают с 6 по 19 января – до Крещения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Есть своя традиция: щедрование – так называют ритуал обхода домов с исполнением песен-пожеланий.
Наш корреспондент Анна Куртасова присоединилась к народным гуляниям.
В городском поселке Старобин Солигорского района сегодня шумно и весело. На улицы вышли колядовщики. Такой праздничный десант ожидают в каждом доме.
Галина Леонович, руководитель народного вокального ансамбля «Веселый балаган» Старобинского горпоселкового дома культуры:
Наш дом культуры каждый год готовится к этому празднику. Мы уже наряженные выходим, идем по тем домам, в которых нас люди ждут. Хочется дарить людям радость, добро, тепло.
У колядовшиков даже свой дресс-код. В гардеробе разные костюмы, все согласно сценарию. Есть конь, медведь, «дед» и «баба». Главный герой традиционно – коза, ее образ всегда яркий. Это символ природы, плодородия и достатка в доме.
Анна Куртасова, корреспондент:
Бытует поверье: кто на коляду с козой станцует – того весь год ждет удача и благополучие.
Считалось, что как проведешь Щедрый вечер, таким будет и весь год. Поэтому колядовщики в дом приходят с добром и хорошими пожеланиями: здоровья, счастья и богатства.
Рождественские коляды принято отмечать в сказочной атмосфере. В ожидании чудес и приятных хлопот. В сельской местности традиции предков чтят и сохраняют. Обычаи колядования в разных регионах страны отличаются. Но повсюду люди стараются встретить праздник по-семейному и с чистой душой.
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