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Греки устроили охоту на мигрантов по подозрению в поджоге лесов

30 августа 2023 19:31
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Новости Греции. Греки устроили охоту на мигрантов. Их обвиняют в поджогах лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греки устроили охоту на мигрантов по подозрению в поджоге лесов-1

Почти две недели Греция борется с огнем. Пламя охватывает все больше территорий. И хотя основная причина случившегося – всего же жара. На этот раз она не единственная. По крайней мере, такая информация распространяются в соцсетях. Частично ее подтверждает и полиция. Теперь жители развернули охоту на приезжих. И в так называемом лагере ополчения число участников растет. В ООН это назвали незаконным и осудили.

# Пожар # Новости Греции # Фотофакт

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