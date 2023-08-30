Греки устроили охоту на мигрантов по подозрению в поджоге лесов

Почти две недели Греция борется с огнем. Пламя охватывает все больше территорий. И хотя основная причина случившегося – всего же жара. На этот раз она не единственная. По крайней мере, такая информация распространяются в соцсетях. Частично ее подтверждает и полиция. Теперь жители развернули охоту на приезжих. И в так называемом лагере ополчения число участников растет. В ООН это назвали незаконным и осудили.