Лондонские политики призвали своих союзников к подготовке санкций в отношении Китая

Угроза для Королевства. В Британии предлагают применить политику сдерживания в отношении Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комитет Палаты общин по иностранным делам представил недвусмысленный доклад.

В документе говорится о Коммунистической партии Китая, деятельность которой характеризуется «повышенной агрессией» по отношению к Королевству. По крайней мере, так считают лондонские политики. Они призвали к подготовке санкций вместе с союзниками против Пекина, а также раскритиковали собственное правительство. Местные власти не угодили тем, что недостаточно смело поддерживали Тайвань.