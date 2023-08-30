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Лондонские политики призвали своих союзников к подготовке санкций в отношении Китая

30 августа 2023 19:29
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Угроза для Королевства. В Британии предлагают применить политику сдерживания в отношении Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комитет Палаты общин по иностранным делам представил недвусмысленный доклад.

Лондонские политики призвали своих союзников к подготовке санкций в отношении Китая-1

В документе говорится о Коммунистической партии Китая, деятельность которой характеризуется «повышенной агрессией» по отношению к Королевству. По крайней мере, так считают лондонские политики. Они призвали к подготовке санкций вместе с союзниками против Пекина, а также раскритиковали собственное правительство. Местные власти не угодили тем, что недостаточно смело поддерживали Тайвань.

# Санкции # Фотофакт

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