В Дании готовят законопроект, запрещающий сожжение Корана и других религиозных книг и символов

Нарушение проанонсированного закона будет караться штрафом или тюремным заключением на срок до двух лет. Об этом на пресс-конференции сообщил датский министр юстиции. Он также отметил, что ограничения коснется, в том числе Библии, Торы и религиозных символов. Например, таких как распятие. Нововведение еще не вступило в силу, однако у него уже есть противники. Некоторые оппозиционные партии осудили законопроект. Утверждая, что он якобы нарушит свободу слова.