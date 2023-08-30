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В Дании готовят законопроект, запрещающий сожжение Корана и других религиозных книг и символов

30 августа 2023 19:28
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Новости Дании. Правительство Дании готовит законопроект, запрещающий сожжение Корана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это, пожалуй, первый шаг руководства по деэскалации напряженности в отношениях с мусульманскими государствами.

В Дании готовят законопроект, запрещающий сожжение Корана и других религиозных книг и символов-1

Нарушение проанонсированного закона будет караться штрафом или тюремным заключением на срок до двух лет. Об этом на пресс-конференции сообщил датский министр юстиции. Он также отметил, что ограничения коснется, в том числе Библии, Торы и религиозных символов. Например, таких как распятие. Нововведение еще не вступило в силу, однако у него уже есть противники. Некоторые оппозиционные партии осудили законопроект. Утверждая, что он якобы нарушит свободу слова.

# Религия # Новости Дании # Фотофакт

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