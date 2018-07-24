Греция просит международной помощи: ситуация с лесными пожарами стала угрожающей

Новости Греции. Белорусские дипломаты следят за развитием ситуации с лесными пожарами в Греции. Обстановка приобрела критический характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия унесла жизни более 60 человек. В больницы продолжают поступать пострадавшие. По данным медиков, в ожоговых отделениях находится более 150 человек.

В стране объявлено чрезвычайное положение. Огонь уже добрался до популярных у туристов Афин и Коринфа.

По данным МИД, информации о белорусах среди погибших и раненых нет. Наши граждане, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, могут обращаться за помощью в Посольство Беларуси в Болгарии. Власти Греции принимают все меры по спасению туристов. Их эвакуируют в безопасные места.

Добавим, в тушении возгораний и в спасательных операциях задействованы сотни человек. Греция просит международной помощи.

Более 50 погибших, в том числе много детей. Лесные пожары бушуют в Греции