100-килограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме

Новости Иерусалима. В Иерусалиме из Стены плача выпала 100-килограммовая глыба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она упала рядом с молящимися и раскололась. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших.
Новости Иерусалима. В Иерусалиме из Стены плача выпала 100-килограммовая глыба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она упала рядом с молящимися и раскололась. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших.
Похожий случай произошел недавно в Австрии, когда на жилой дом рухнул 20-тонный валун, отколовшийся от скалы (об этом читайте здесь).