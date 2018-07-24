100-килограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме

Новости Иерусалима. В Иерусалиме из Стены плача выпала 100-килограммовая глыба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она упала рядом с молящимися и раскололась. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших.