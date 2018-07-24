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100-килограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме

24 июля 2018 09:44
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Новости Иерусалима. В Иерусалиме из Стены плача выпала 100-килограммовая глыба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она упала рядом с молящимися и раскололась. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших.

100-килограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме -1

Похожий случай произошел недавно в Австрии, когда на жилой дом рухнул 20-тонный валун, отколовшийся от скалы (об этом читайте здесь).

# Несчастный случай # Фотофакт

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