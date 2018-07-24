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Более 50 погибших, в том числе много детей. Лесные пожары бушуют в Греции

24 июля 2018 08:40
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Новости Греции. Чрезвычайное положение объявлено в Греции из-за лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь добрался до популярных у туристов Афин и Коринфа.

Более 50 погибших, в том числе много детей. Лесные пожары бушуют в Греции -1

Стихия унесла жизни 50 человек, и эта цифра растет с каждым часом. В больницы продолжают поступать пострадавшие с серьезными ожогами. По данным медиков, таких пациентов уже более полутора сотен. Среди погибших и раненых много детей.

Местные жители в панике покидают дома. Туристов, оказавшихся в буквальном смысле в огненном плену на пляжах, эвакуируют на лодках. В тушении возгораний и в спасательных операциях задействованы сотни человек.

# Пожар # Фотофакт

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