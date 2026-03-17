В Германии работники транспорта не вышли на смены из-за низких зарплат

Европу на этой неделе охватила волна масштабных забастовок. Так, в Германии работники транспорта не вышли на смены. Профсоюз настаивает на увеличении доходов сотрудников, улучшении условий труда и графиков смен. Однако руководство предлагает лишь незначительное улучшение в ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ответ на игнорирование тяжелого финансового положения транспортников, в Саксонии на несколько дней встали трамваи и автобусы. Там введены экстренные расписания лишь для перевозки школьников. В Гамбурге общественный транспорт не будет ходить ровно сутки, а вслед за ним остановятся автобусы и поезда в девяти городах Баварии. В небе ситуация не лучше. Уже 18 марта будет полностью прекращена работа аэропорта Берлин-Бранденбург. Отменены более 400 рейсов, а около 60 тысяч пассажиров ищут альтернативные пути.