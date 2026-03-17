В Германии работники транспорта не вышли на смены из-за низких зарплат
Европу на этой неделе охватила волна масштабных забастовок. Так, в Германии работники транспорта не вышли на смены. Профсоюз настаивает на увеличении доходов сотрудников, улучшении условий труда и графиков смен. Однако руководство предлагает лишь незначительное улучшение в ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ответ на игнорирование тяжелого финансового положения транспортников, в Саксонии на несколько дней встали трамваи и автобусы. Там введены экстренные расписания лишь для перевозки школьников.
В Гамбурге общественный транспорт не будет ходить ровно сутки, а вслед за ним остановятся автобусы и поезда в девяти городах Баварии. В небе ситуация не лучше. Уже 18 марта будет полностью прекращена работа аэропорта Берлин-Бранденбург. Отменены более 400 рейсов, а около 60 тысяч пассажиров ищут альтернативные пути.
Ответственность за это в значительной степени лежит на работодателе, потому что он до сих пор не представил предложение, которое позволило бы наконец достичь зарплатного соглашения, чтобы нам больше не приходилось доставлять неудобства пассажирам такими акциями.
Тем временем о своем недовольстве заявили государственные служащие соседних Нидерландов. В ведомствах образования и исполнения наказаний остро не хватает сотрудников, а нагрузка на оставшихся специалистов чрезмерно высока. Отсутствие прибавки к жалованью только усиливает кадровый голод.
Протестное движение в Нидерландах набирает обороты. После остановок работы таможни и госучреждений на востоке страны, масштабные акции протеста готовятся охватить шесть крупных городов в апреле.