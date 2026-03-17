Пенсионный возраст в Великобритании может вырасти до 75 лет из-за демографического кризиса

Британские аналитики пришли к неутешительным выводам относительно будущего системы социального обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отрицательные демографические тенденции вынуждают правительство рассматривать непопулярные меры, и главной из них станет повышение возрастной планки выхода на пенсию.

Согласно расчетам экспертов, к концу следующего десятилетия жителям Соединенного Королевства придется трудиться до 75 лет. Только так можно компенсировать катастрофическое сокращение численности трудоспособного населения. Вступающие во взрослую жизнь поколения уступают предыдущим по количеству людей на 600 тысяч человек.

Этот разрыв будет только увеличиваться. Ситуацию не спасает и приток мигрантов. Значительная часть прибывших не желает интегрироваться в рынок труда, поэтому острого дефицита рабочих рук их присутствие не покрывает. Власти оказались перед жесткой необходимостью корректировать пенсионные границы уже к 2039 году.