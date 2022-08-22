Засуха в Китае грозит урожаю. Чтобы спасти его, решили вызывать искусственные дожди

Новости Китая. В Китае уже несколько месяцев стоит жаркая погода. Засуха угрожает зерновым культурам осеннего урожая. А это примерно 75 % годового запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы не остаться без урожая, местные ученые решили вызывать искусственные дожди. Для этого придется использовать специальные средства, которые будут распылять в облаках.