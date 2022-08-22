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Засуха в Китае грозит урожаю. Чтобы спасти его, решили вызывать искусственные дожди

22 августа 2022 12:51
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Новости Китая. В Китае уже несколько месяцев стоит жаркая погода. Засуха угрожает зерновым культурам осеннего урожая. А это примерно 75 % годового запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Засуха в Китае грозит урожаю. Чтобы спасти его, решили вызывать искусственные дожди-1

Чтобы не остаться без урожая, местные ученые решили вызывать искусственные дожди. Для этого придется использовать специальные средства, которые будут распылять в облаках.

Засуха в Китае грозит урожаю. Чтобы спасти его, решили вызывать искусственные дожди-4

Кроме того, фермеры должны будут опрыскивать посевы веществами, которые удерживают влагу и предотвращают ее быстрое испарение.

# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

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