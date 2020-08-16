Испанию заполонили фальшивые евро

Новости Испании. Фальшивые евро наносят удар по экономике Испании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Испании. Фальшивые евро наносят удар по экономике Испании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Страну заполонили купюры, которые выглядят как настоящие, совпадает даже дизайн и размер.
Туристов призывают быть внимательнее и проверять свои евро, как минимум, дважды. Уже задержаны 5 злоумышленников. Действовали они через интернет. Только по предварительным оценкам, преступникам удалось продать около 100 тысяч фальшивок.