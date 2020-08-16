Прямой эфир

Испанию заполонили фальшивые евро

16 августа 2020 18:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Фальшивые евро наносят удар по экономике Испании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Испанию заполонили фальшивые евро-1

Страну заполонили купюры, которые выглядят как настоящие, совпадает даже дизайн и размер.  

Испанию заполонили фальшивые евро-4

Туристов призывают быть внимательнее и проверять свои евро, как минимум, дважды. Уже задержаны 5 злоумышленников. Действовали они через интернет. Только по предварительным оценкам, преступникам удалось продать около 100 тысяч фальшивок.  

# Фальшивомонетничество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Папа Римский обратился к белорусам: «Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира»
16 августа 2020 14:02

Папа Римский обратился к белорусам: «Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира»

Как в России проводят исследования вакцины против коронавируса?
16 августа 2020 13:20

Как в России проводят исследования вакцины против коронавируса?

ВОЗ: за минувшие сутки зафиксирован максимальный рост количества заразившихся коронавирусом в мире
16 августа 2020 12:38

ВОЗ: за минувшие сутки зафиксирован максимальный рост количества заразившихся коронавирусом в мире