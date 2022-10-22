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Грабители в Чили устроили денежный дождь, пытаясь избавиться от улик

22 октября 2022 14:10
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Новости Чили. Ограбление магазина закончилось полицейской погоней и денежным дождем на шоссе в чилийской столице Сантьяго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грабители в Чили устроили денежный дождь, пытаясь избавиться от улик-1

Преступники, пытаясь избавиться от улик, на полной скорости выбросили из машины сумку с добычей. Разноцветные банкноты тут же разлетелись, накрыв асфальт красочным ковром. Планировали это грабители или нет, но погоня прервалась: ошарашенные таким видом водители стали притормаживать, из-за чего быстро образовалась большая пробка. Полиция тоже не сплоховала. Деньги собрали довольно быстро, и движение скоро было восстановлено. Позже власти заявили, что задержали грабителей.

# Ограбление # Новости Чили # Фотофакт

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