Французские «зелёные» призвали запретить рекламу машин

Новости Франции. Шумную и эффектную акцию провели французские защитники природы. Они захватили стенд со спортивными автомобилями на Парижском автосалоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые экоактивисты приклеили себя к капотам авто стоимостью в несколько десятков, если не сотен тысяч евро. Протест направлен против абсурдной пропаганды использования автомобилей в разгар глобального энергетического кризиса. Прозвучал призыв запретить рекламу машин. Успели защитники природы выступить и в защиту всех французов. При стремительном росте цен на топливо и электроэнергию властям стоит позаботиться о развитии общественного транспорта, чтобы помочь людям, живущим в тяжелых экономических условиях.