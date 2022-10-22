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Французские «зелёные» призвали запретить рекламу машин

22 октября 2022 13:52
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Новости Франции. Шумную и эффектную акцию провели французские защитники природы. Они захватили стенд со спортивными автомобилями на Парижском автосалоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские «зелёные» призвали запретить рекламу машин-1

Некоторые экоактивисты приклеили себя к капотам авто стоимостью в несколько десятков, если не сотен тысяч евро. Протест направлен против абсурдной пропаганды использования автомобилей в разгар глобального энергетического кризиса. Прозвучал призыв запретить рекламу машин. Успели защитники природы выступить и в защиту всех французов. При стремительном росте цен на топливо и электроэнергию властям стоит позаботиться о развитии общественного транспорта, чтобы помочь людям, живущим в тяжелых экономических условиях.

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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