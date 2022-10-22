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В Германии может закрыться большая часть предприятий

22 октября 2022 11:51
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Новости Германии. В Германии до конца года может закрыться большая часть предприятий. С тревожным предупреждением выступил глава Торгово-промышленной палаты ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, это касается всех отраслей промышленности.

В Германии может закрыться большая часть предприятий-1

Ежедневно от них звучат просьбы о помощи – компании больше не могут заключить контракты на поставку электроэнергии и газа на будущий год. Если не найти решения, то часть немецкой экономики остановится к концу года. Правительство должно срочно найти выход из этой ситуации. Правда, для решения проблемы оно предложило ограничить цены на газ, но это, по убеждению главы Торгово-промышленной палаты, не принесет какого-либо эффекта.

# Кризис в ЕС # Петер Адриан # Новости Германии # Фотофакт

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