Лавров прокомментировал слова Трампа об угрозах ударить по Москве

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что высказывания бывшего главы американского государства Дональда Трампа о якобы существующих угрозах ударить по Москве необходимо воспринимать в контексте избирательной кампании в США. Об этом пишет РИА Новости.

«…сейчас соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом Доме сконцентрированы на поиске каких-то тезисов», – сказал он.

Он отметил, что не хотел бы вмешиваться в предвыборную борьбу в США, но полагает, что соперники в гонке за пост президента ищут аргументы, способные повлиять на избирателей. Он добавил, что не хочет комментировать это высказывание, так как оно было сказано в контексте предвыборной кампании.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о том, что не припоминает разговора с Трампом, в ходе которого тот якобы пригрозил нанести удар по Москве. Трамп, однако, утверждал, что угрожал Путину нанести удар по центру Москвы в случае нападения на Украину.