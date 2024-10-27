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В офисе Зеленского рассказали, когда в Украине пройдут президентские выборы

27 октября 2024 17:07
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Глава офиса президента Украины Зеленского Андрей Ермак считает, что выборы в стране пройдут после окончания конфликта, поскольку все силы уходят на войну. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский считает, что очень важно, чтобы голосовать смогли также военнослужащие и беженцы. 

Однако, по словам лидера России Владимира Путина, власти Киева не хотят переговоров, поскольку это потребовало бы снятия военного положения и организации выборов.

Последние опросы показывают, что около 70% украинцев уверены, что несмотря на военное положение, необходимо проводить выборы. Срок Зеленского истек 20 мая, а выборы 2024 года были отменены из-за введения военного положения и мобилизации.

По мнению Путина, единственным легитимным представителем власти в Украине являются парламент и спикер Верховной рады.

# Международная политика # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Андрей Ермак

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