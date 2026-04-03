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Бельгия исчерпала финансовые возможности для помощи населению

03 апреля 2026 06:10
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Бельгия исчерпала финансовые возможности для помощи населению из-за резкого подорожания газа и бензина на фоне ближневосточного конфликта. У государства больше нет средств, чтобы повторить масштабную поддержку граждан, как в период пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бельгия исчерпала финансовые возможности для помощи населению-2

Хотя адресные выплаты самым уязвимым слоям населения еще возможны, свободного пространства для маневра почти не осталось. По прогнозам Еврокомиссии, Бельгия будет лидером еврозоны по уровню бюджетного дефицита в ближайшие два года. Отказ европейских государств от российских энергоносителей и конфликт на Ближнем Востоке привели к резкому скачку цен на голубое топливо в ЕС – они выросли на 70 %. При этом в марте Евросоюз установил абсолютный рекорд по закупкам сжиженного природного газа: хранилища стараются заполнить уже сейчас, чтобы к зиме не столкнуться с еще более высокими закупочными ценами.

# Европейский союз

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