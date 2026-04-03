Бельгия исчерпала финансовые возможности для помощи населению из-за резкого подорожания газа и бензина на фоне ближневосточного конфликта. У государства больше нет средств, чтобы повторить масштабную поддержку граждан, как в период пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя адресные выплаты самым уязвимым слоям населения еще возможны, свободного пространства для маневра почти не осталось. По прогнозам Еврокомиссии, Бельгия будет лидером еврозоны по уровню бюджетного дефицита в ближайшие два года. Отказ европейских государств от российских энергоносителей и конфликт на Ближнем Востоке привели к резкому скачку цен на голубое топливо в ЕС – они выросли на 70 %. При этом в марте Евросоюз установил абсолютный рекорд по закупкам сжиженного природного газа: хранилища стараются заполнить уже сейчас, чтобы к зиме не столкнуться с еще более высокими закупочными ценами.