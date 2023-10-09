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Не менее 260 тел участников музыкального фестиваля нашли на юге Израиля

09 октября 2023 07:04
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Не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля были найдены на юге Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал I24.

В субботу утром израильская сторона подверглась обстрелу, когда было выпущено более 3 000 ракет из сектора Газа. Сообщается, что более 700 граждан Израиля погибли и 2243 получили ранения.

Бригады «Аль-Кассам» объявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» и взяли в заложники 35 солдат и поселенцев. В качестве ответной меры Израилем была развернута операция «Железные мечи» и введено военное положение.

В результате ответных ударов авиации Израиля по территории сектора Газа погибли 413 человек и 2,3 тыс. получили ранения. Российская сторона призывает стороны прекратить огонь и вернуться к переговорам.

# Убийство

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