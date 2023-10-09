Не менее 260 тел участников музыкального фестиваля нашли на юге Израиля

Не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля были найдены на юге Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал I24.

В субботу утром израильская сторона подверглась обстрелу, когда было выпущено более 3 000 ракет из сектора Газа. Сообщается, что более 700 граждан Израиля погибли и 2243 получили ранения.

Бригады «Аль-Кассам» объявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» и взяли в заложники 35 солдат и поселенцев. В качестве ответной меры Израилем была развернута операция «Железные мечи» и введено военное положение.

В результате ответных ударов авиации Израиля по территории сектора Газа погибли 413 человек и 2,3 тыс. получили ранения. Российская сторона призывает стороны прекратить огонь и вернуться к переговорам.