Госдума РФ подготовит обращение к США и Германии в связи с крушением Ил-76

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин отдал поручение о подготовке обращения к Конгрессу США и бундестагу ФРГ после крушения Ил-76 в Белгородской области, пишет РИА Новости.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что 24 января 2024 года российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных, экипаж воздушного судна и сопровождающие. Солдат ВСУ везли в Белгородскую область для обмена.

В ходе пленарного заседания Володин заявил, что «есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы, давайте подготовим обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают, это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент».

«Своих солдат расстреляли в воздухе… там их матери, жены, дети ждали», – подчеркнул Володин.