Умер актёр из «Улиц разбитых фонарей» Александр Саюталин

Скончался российский актер театра и кино Александр Саюталин, пишет ТАСС со ссылкой на кинокомпанию «Триикс Медиа».

На странице кинокомпании в соцсети «ВКонтакте» опубликовано сообщение, где сказано о смерти актера. Команда «Триикс Медиа» выразила соболезнования близким Александра Саюталина, отметив, что он являлся великолепным актером и замечательным человеком.

В социальной сети «ВКонтакте» на странице театрально-продюсерской компании «ТеатрДом» сообщается, что Саюталин продолжительное время болел. На момент смерти актеру было 60 лет.

Александр Саюталин получил широкую популярность, сыграв в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Такая работа».