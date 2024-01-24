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Умер актёр из «Улиц разбитых фонарей» Александр Саюталин

24 января 2024 11:49
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Скончался российский актер театра и кино Александр Саюталин, пишет ТАСС со ссылкой на кинокомпанию «Триикс Медиа».

На странице кинокомпании в соцсети «ВКонтакте» опубликовано сообщение, где сказано о смерти актера. Команда «Триикс Медиа» выразила соболезнования близким Александра Саюталина, отметив, что он являлся великолепным актером и замечательным человеком.

В социальной сети  «ВКонтакте» на странице театрально-продюсерской компании «ТеатрДом» сообщается, что Саюталин продолжительное время болел. На момент смерти актеру было 60 лет.

Александр Саюталин получил широкую популярность, сыграв в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Такая работа».

# Некролог

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