Немецкие машинисты начали самую продолжительную в истории страны забастовку

Поезда не выходят в рейсы, на табло пусто, как и на платформах вокзалов. В Германии началась самая продолжительная в истории страны забастовка машинистов. Ожидается, что она продлится шесть дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам представителя национального перевозчика Deutsche Bahn, эта акция протеста приведет к серьезным сбоям в работе всей железнодорожной сети страны. Отменено 80 % как междугородних поездов, так и региональных. Впервые акция будет проходить и в выходные дни, что по понятным причинам вызвало недовольство немцев.

О забастовке я узнала вчера вечером, когда в отеле, где я живу, меня спросили, как я доберусь до Берлина. А мне нужно в аэропорт, потому что завтра я должна улететь. Мне очень тревожно, потому что я могу застрять в Германии.

Честно говоря, шесть дней – это перебор, особенно в нынешней ситуации. Шестидневная остановка всех поездов – это чересчур. Нам не нужна такая забастовка.

Поводом для стачки послужил конфликт, вспыхнувший между профсоюзом и руководством железных дорог. Машинисты хотят сокращения рабочего дня, но без сокращения зарплаты. В Deutsche Bahn сочли эти требования невыполнимыми. Для этого надо будет нанять около 10 000 новых сотрудников, что в нынешних условиях невозможно.

Компания и так может потерять миллионы евро. Ведь, кроме пассажирских, перестали ходить и товарные поезда, что грозит громадными убытками. К тому же компании придется раскошелиться на выплату компенсаций людям за неиспользованные билеты. Но, несмотря на все это, компания не намерена идти на уступки.