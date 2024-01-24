Президент Польши Анджей Дуда помиловал Каминьского и Вонсика

Президент Польши Анджей Дуда помиловал бывшего главу МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, пишет ТАСС со ссылкой на польскую радиостанцию RMF24.

Каминьский и Вонсик были заключены под стражу 9 января 2024 года при посещении президентского дворца в Варшаве. 20 декабря 2023 года суд вынес приговор Мариушу Каминьскому и Мачею Вонсику, согласно которому каждому из них было присуждено два года тюремного заключения за злоупотребление служебным положением и коррупцию по делу 2007 года. На тот момент они состояли в руководстве польской организации «Центральное антикоррупционное бюро».