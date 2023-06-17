Жара в Испании обнажила древнеримские бани. Как засуха может изменить мир к 2050 году?

Новости Испании. Засуха в Испании обнажила древнеримские бани. Скрытые ранее от людского взора остатки сооружений стали видны из-за падения уровня воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Засуха в Испании обнажила древнеримские бани. Скрытые ранее от людского взора остатки сооружений стали видны из-за падения уровня воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Озеро, недалеко от Мадрида, обмелело из-за чрезвычайно длительного отсутствия осадков.
Это наглядный пример глобальных климатических изменений. О них с тревогой говорят именно сегодня, 17 июня, когда в мире отмечается день борьбы с опустыниванием и засухой. По данным ООН, эта проблема к 2050 году может затронуть более ¾ населения планеты.