Жара в Испании обнажила древнеримские бани. Как засуха может изменить мир к 2050 году?

Это наглядный пример глобальных климатических изменений. О них с тревогой говорят именно сегодня, 17 июня, когда в мире отмечается день борьбы с опустыниванием и засухой. По данным ООН, эта проблема к 2050 году может затронуть более ¾ населения планеты.