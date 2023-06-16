Минфин ФРГ: в стране закончились деньги из-за помощи Украине

Копилка Германии разбилась. У ФРГ закончились деньги для ЕС из-за помощи Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Копилка Германии разбилась. У ФРГ закончились деньги для ЕС из-за помощи Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом рассказал министр финансов страны. По словам Кристиана Линднера, Киев вытащил из немецкого бюджета все до последнего евро. Теперь Берлин не может делать взносы в бюджет ЕС. Причем проблема эта общая. Как отметил глава немецкого Минфина, в других странах ЕС такая же проблема – опустевшие счета из-за чрезмерной помощи Украине.