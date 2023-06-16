Прямой эфир

Минфин ФРГ: в стране закончились деньги из-за помощи Украине

16 июня 2023 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Копилка Германии разбилась. У ФРГ закончились деньги для ЕС из-за помощи Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минфин ФРГ: в стране закончились деньги из-за помощи Украине-1

Об этом рассказал министр финансов страны. По словам Кристиана Линднера, Киев вытащил из немецкого бюджета все до последнего евро. Теперь Берлин не может делать взносы в бюджет ЕС. Причем проблема эта общая. Как отметил глава немецкого Минфина, в других странах ЕС такая же проблема – опустевшие счета из-за чрезмерной помощи Украине.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беременная женщина застрелена в результате нападения в Сиэтле
16 июня 2023 19:20

Беременная женщина застрелена в результате нападения в Сиэтле

В Греции задержали 9 человек, предположительно причастных к кораблекрушению с мигрантами
16 июня 2023 19:19

В Греции задержали 9 человек, предположительно причастных к кораблекрушению с мигрантами

180 тысяч человек эвакуированы из Индии и Пакистана из-за циклона «Бипарджой»
16 июня 2023 19:17

180 тысяч человек эвакуированы из Индии и Пакистана из-за циклона «Бипарджой»