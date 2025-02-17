Клиническая картина сложная: Папа Римский останется в больнице

Папа Франциск, попавший в больницу с инфекцией респираторных путей, остается в больнице из-за сложной клинической картины, сообщает пресс-служба Святого Престола, пишет РИА Новости. Тесты выявили полимикробную инфекцию, которая требует дальнейшего лечения.

Ватикан сообщил об отмене генеральной аудиенции в среду. Папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli, чтобы обследоваться и пройти курс лечения от бронхита. Ранее лабораторные анализы показали улучшение, однако Папе был предписан полный покой.

В феврале из-за бронхита Папа провел закрытую аудиенцию, и состояние его здоровья не вызывало опасений. Однако терапия в Ватикане не помогла, и было принято решение о его госпитализации.