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Клиническая картина сложная: Папа Римский останется в больнице

17 февраля 2025 14:25
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Папа Франциск, попавший в больницу с инфекцией респираторных путей, остается в больнице из-за сложной клинической картины, сообщает пресс-служба Святого Престола, пишет РИА Новости. Тесты выявили полимикробную инфекцию, которая требует дальнейшего лечения.

Клиническая картина сложная: Папа Римский останется в больнице-1

Фото: pixabay

Ватикан сообщил об отмене генеральной аудиенции в среду. Папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli, чтобы обследоваться и пройти курс лечения от бронхита. Ранее лабораторные анализы показали улучшение, однако Папе был предписан полный покой.

В феврале из-за бронхита Папа провел закрытую аудиенцию, и состояние его здоровья не вызывало опасений. Однако терапия в Ватикане не помогла, и было принято решение о его госпитализации.

# Международная политика # Папа Римский

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