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В Британии призвали к отставке Стармера за слова об отправке сил в Украине

17 февраля 2025 13:54
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен покинуть пост за свое высказывание о готовности направить войска в Украину, заявил в социальной сети X лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертин. Он назвал Стармера «поджигателем войны». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Стармер заявил, что Британия готова ввести войска в Украину, если это потребуется для обеспечения гарантий ее безопасности. Он отметил свою ответственность за обеспечение безопасности британских военных и оказание помощи Киеву.

В Британии призвали к отставке Стармера за слова об отправке сил в Украине-1

Фото: pixabay

Associated Press сообщило, что ряд европейских стран тайно разрабатывают план отправки войск в Украину для выполнения будущего мирного соглашения с Россией.

# Международная политика # Кир Стармер

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