В Британии призвали к отставке Стармера за слова об отправке сил в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен покинуть пост за свое высказывание о готовности направить войска в Украину, заявил в социальной сети X лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертин. Он назвал Стармера «поджигателем войны». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Стармер заявил, что Британия готова ввести войска в Украину, если это потребуется для обеспечения гарантий ее безопасности. Он отметил свою ответственность за обеспечение безопасности британских военных и оказание помощи Киеву.