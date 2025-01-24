Прямой эфир

Госдеп США удалил заявление о непризнании выборов в Беларуси

24 января 2025 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заочное заявление Блинкена о непризнании выборов в Беларуси удалено с сайта Госдепа. Понятно, что риторика США в отношении нашей страны вряд ли изменится, но произошедшее, очевидно, является неким сигналом новой администрации Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдеп США удалил заявление о непризнании выборов в Беларуси-2

На странице, где ранее было опубликовано заявление, теперь красуется надпись: «Приносим извинения за неудобства». Текст заявления Энтони Блинкена, занимавшего пост госсекретаря США при Байдене, удален. Всего неделя понадобилась, чтобы его слова с признанием предстоящих выборов в Беларуси неправильными утратили право на существование.

# Выборы в Беларуси # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Песков сказал, что Путин готов к разговору с Трампом и ждет сигналов
24 января 2025 13:15

Песков сказал, что Путин готов к разговору с Трампом и ждет сигналов

Осталось 19 шайб. Овечкин сокращает отставание от Гретцки
24 января 2025 11:15

Осталось 19 шайб. Овечкин сокращает отставание от Гретцки

Conversation: Трамп изменил тактику по конфликту в Украине
24 января 2025 11:05

Conversation: Трамп изменил тактику по конфликту в Украине