Госдеп США удалил заявление о непризнании выборов в Беларуси

Заочное заявление Блинкена о непризнании выборов в Беларуси удалено с сайта Госдепа. Понятно, что риторика США в отношении нашей страны вряд ли изменится, но произошедшее, очевидно, является неким сигналом новой администрации Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На странице, где ранее было опубликовано заявление, теперь красуется надпись: «Приносим извинения за неудобства». Текст заявления Энтони Блинкена, занимавшего пост госсекретаря США при Байдене, удален. Всего неделя понадобилась, чтобы его слова с признанием предстоящих выборов в Беларуси неправильными утратили право на существование.