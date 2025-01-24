Песков сказал, что Путин готов к разговору с Трампом и ждет сигналов

Российский лидер Владимир Путин готов к разговору с американским президентом Дональдом Трампом, а в самом Кремле ждут сигналов от американской стороны. Об этом пишет ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не «гадать на кофейной гуще» и отметил, что как только появятся какие-то новости, об этом сразу же сообщат в Кремле.

«Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы», – сказал представитель Кремля.