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Осталось 19 шайб. Овечкин сокращает отставание от Гретцки

24 января 2025 11:15
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин до 19 голов сократил отставание от Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.

Осталось 19 шайб. Овечкин сокращает отставание от Гретцки-1

Фото: pixabay

Забив шайбу в матче с «Сиэтл Кракен», Овечкин довел свой голевой счет до 875. На счету рекордсмена лиги Гретцки 894 гола в 1 487 матчах.

# Хоккей # США # Звезды

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