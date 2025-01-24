Осталось 19 шайб. Овечкин сокращает отставание от Гретцки

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин до 19 голов сократил отставание от Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин до 19 голов сократил отставание от Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.
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Забив шайбу в матче с «Сиэтл Кракен», Овечкин довел свой голевой счет до 875. На счету рекордсмена лиги Гретцки 894 гола в 1 487 матчах.